Лопес: Хейні – дешева підробка

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) серйозно налаштований побитися з володарем титулу WBC Девіна Хейні (26-0, 15 КО).

Про це розповів сам боксер.

"19 червня я позбудуся свого суперника, а потім піду за Хейні. Це буде в наступному бою. Йому не вдасться втікти. Ти занадто багато базікав, і я не можу дочекатися, коли покажу всім, яка ти підробка, наскільки ти липовий. Я повинен вибити тебе з цієї боксерської гри, оскільки ти не заслуговуєш в ній перебувати. Ось як я вважаю.

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Хейні загнаний в кут. Коли я зроблю свою роботу з Камбососом, він відчує цю енергію, якщо відвідає бій. Так само було і з Ломаченком під час поєдинку з Річардом Коммі. Він відчув мою енергію. Після цього Хейні не зможе злитися. Йому не вдасться скинути пояс або зробити його вакантним, тому що всі побачать, що він боїться Теофімо", - розповів Лопес.