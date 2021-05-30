Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) не збирається давати реванш Василю Ломаченку (14-2, 10 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"У реванші з Ломаченком немає сенсу. Я побив його. Я нарахував 9:3, не знаю, який там рахунок вийшов у Ломи. Сталося наступне: я не повинен був це робити, але зробив. Багатьом людям довелося це проковтнути, і деякі з них не знають, як це зробити. У цьому полягає проблема.

Якщо я постійно буду давати людям те, чого вони хочуть, то вони завжди будуть просити ще щось. Я "суперчемпіон" WBA, а Джервонта Девіс - "тимчасовий" чемпіон. Це означає, що мій титул в два рази цінніше. Я буду продовжувати битися з тими, проти кого мене хочуть бачити уболівальники. І я завжди доводжу, що всі помиляються. Але річ у тому, що я даю людям те, чого вони хочуть.

Я зробив те, що повинен зробити, і я все ще хочу брати на себе ініціативу. Я побив Ломаченко. Як на мене, я переміг його з рахунком 9:3, а що там вийшло у вас, хлопці, - мені плювати, тому що я розбираюся в боксі", - розповів Лопес.