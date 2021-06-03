Дюбуа бажає провести поєдинок з Джойсом

Джерело - World Boxing News.
Британський суперважковаговик Даніель Дюбуа хотів би провести реванш з Джо Джойсом.
Про це заявив сам боксер.
"Мені хочеться провести реванш з Джойсом, але час покаже, як все буде. Думаю я зміг би змінити хід поєдинку і перемогти його. Перший поєдинок був рівним, ми обидва билися. Думаю, якби ми зустрілися ще раз, я притиснув би його до канатів і прикінчив.
Зараз мені потрібно повернутися в топ, а для цього потрібно перемогти когось на зразок Джо. Подивимося, я не знаю, час покаже, чи зможемо ми ще зустрітися в рингу. Зараз я повністю зосереджений на своєму поверненні", - зазначив Дюбуа.
У листопаді минулого року Дюбуа програв Джойса нокаутом в 10-му раунді.
Варто відзначити, що Джойс мав провести поєдинок проти Олександра Усика, однак зараз українець близький до титульного бою з Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, Усик заробить десятки мільйонів у разі виграшу над Джошуа.