Менеджер Вайлдера назвав причину поразки боксера в реванші з Ф'юрі

Колишній чемпіон суперважкої ваги Деонтей Вайлдер недостатньо серйозно ставився до бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив менеджер боксера Шеллі Фінкель.

"Деонтей всього лише раз був аутсайдером, і це було в першому бою з Стіверном. Його серйозно налаштовували до цього бою, і він зробив те, що і повинен був.

Мені здається, він порахував, що Ф'юрі просто не зможе здобути вгору над ним. І це порушило його сприйняття. Думаю, не можна сказати про це краще.

Йому [Вайлдеру - прим] довелося подумати про багато речей, але йому не варто було їх озвучувати. Зараз він розуміє, що знаходиться в положенні, коли йому потрібно щось доводити", - зазначив Фінкель.