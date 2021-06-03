 Менеджер Вайлдера назвав причину поразки боксера в реванші з Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Менеджер Вайлдера назвав причину поразки боксера в реванші з Ф'юрі

Сьогодні 12:39 156 0
Фінкель висловився про стан Вайлдера
Менеджер Вайлдера назвав причину поразки боксера в реванші з Ф'юрі
#Ф'юрі, #Вайлдер

Джерело - World Boxing News.

Колишній чемпіон суперважкої ваги Деонтей Вайлдер недостатньо серйозно ставився до бою-реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив менеджер боксера Шеллі Фінкель.

"Деонтей всього лише раз був аутсайдером, і це було в першому бою з Стіверном. Його серйозно налаштовували до цього бою, і він зробив те, що і повинен був.

Мені здається, він порахував, що Ф'юрі просто не зможе здобути вгору над ним. І це порушило його сприйняття. Думаю, не можна сказати про це краще.

Йому [Вайлдеру - прим] довелося подумати про багато речей, але йому не варто було їх озвучувати. Зараз він розуміє, що знаходиться в положенні, коли  йому  потрібно щось доводити", - зазначив Фінкель.

У наступному поєдинку Вайлдер битиметься з Ф'юрі. Бій запланований на 24 липня.

Нагадаємо, Усик заробить десятки мільйонів у разі виграшу над Джошуа.

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