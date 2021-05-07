Джерело - Чемпiон.

У четвер, 6 травня, відбулася перша пресконференція перед поєдинком між колишнім чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях Флойдом Мейвезером (50-0, 27 КО) і YouTube-блогером Логаном Полом.

Між суперниками відчувалося велике напруження, а після пресконференції вони побилися.

Логан, впритул наблизившись до Мейвезера, зірвав з того бейсболку. В кінці Мейвезер сказав, що "навчить поваги" і "вб'є Пола".

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