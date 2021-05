Став відомий гонорар Сондерса за бій проти Альвареса

Гонорар Біллі Джо Сондерса за об'єднавчий бій проти Сауля Альвареса склав вісім мільйонів доларів.

Про це повідомляє журналіст Майк Коппінджер.

Sources: Billy Joe Saunders earned $8 million for 168-pound title tilt with Canelo Alvarez. He’s been vocal about longtime friendship with advisor, Daniel Kinahan, who did the deal with Eddie Hearn. With a career-threatening injury, Saunders should be set for life #canelosaunders