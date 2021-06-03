Камбосос: Ломаченко міг з травмованим плечем побити Лопеса

Австралієць вважає, що потрібно атакувати

Джерело - BoxingScene.

19 червня боксер Джордж Камбосос у бою проти Теофімо Лопеа розраховує скористатися тим, що він побачив у поєдинку американця з Василем Ломаченком.

Про це заявив сам Камбосос.

"У бою з Лопесом потрібно з першого раунду йти в атаку. Ми всі бачили Ломаченка. За перші шість раундів він не завдав жодного удару, а потім пішов в атаку. І коли він почав бити, то ми бачили, що сталося. Він з травмованим плечем міг перемагати. Так що я готовий, я чекаю бою з Лопесом", - зазначив Камбосос.

Раніше Джордж Камбосос заявив, що Лопеса сильно розкручують через його перемоги над Василем Ломаченком.