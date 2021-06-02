Тренер Усика: У нього є сила і потужність удару

Фанати боксу недооцінюють потужність і силу удару ексабсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (18-0, 13 КО).

Про це розповів тренер з фізичної підготовки українського суперважковаговика Валентин Литвинчук.

"Мета - розвинути його відстаючі якості, додати м'язової маси, тому що він все-таки супертяж, це вже не крузервейт. При тому, що ми набираємо м'язову масу, ми ще повинні наздоганяти швидкістю. Швидше за все, це функціональний тренінг з методології кроссфіта, який лягає строго під трафарет правил боксу.

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Всі говорять, що у Усика немає потужності удару, а ми знаємо, що у нього є сила і потужність удару, але він це не використовує по ряду причин. І ми ці причини потихеньку множимо на нуль. Це більше не вправи, а інтенсивність, кількість повторень, де ми заходимо за певний рубіж його максимальної втоми, в якій він знаходиться і не вірить в себе. От і все", - відзначив Литвинчук.