 Лопес: Після перемоги над Хейні, викину його пояс | Бокс | Champion.com.ua
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Лопес: Після перемоги над Хейні, викину його пояс

Сьогодні 17:41 308 0
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі відповів на виклик Хейні
Лопес: Після перемоги над Хейні, викину його пояс
#Хейні, #Лопес

Джерело - Boxing News 24.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) хоче провести поєдинок з володарем титулу WBC Девіном Хейні (26-0, 15 КО).

  Актуально: Хейні кинув виклик Лопесу

Про це він заявив порталу Boxing News 24.

"Я хотів і хочу зустрітися з Девіном не тому, що він чемпіон, і у нього є пояс. Я хочу довести, що Девін є шахраєм, ось і все. Коли виграю Хейні, то наклею на цей пояс поштовий штамп і викину його. Тому що цей титул для мене нічого не означає, це лайно", - сказав Лопес.

Нагадаємо, Лопес не бачить сенсу у реванші з Ломаченком.

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