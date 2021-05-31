Батько Хейні: Ми хотіли битися з Ломаченком

Чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі Девін Хейні (26-0, 15 КО) незабаром може вийти в ринг проти екслідера дивізіону Василя Ломаченка (14-2, 10 KO).

Про це розповів батько і член тренерського штабу боксера Білл Хейні.

"Чи знаходиться Ломаченко поза увагою? Не все так однозначно. Ми хочемо влаштовувати найбільші і найкращі бої. Ми ніколи не виявляли неповаги до Ломи. Ми хотіли битися з ним, оскільки він великий. Ми просили бою з ним, коли більше ніхто цього не робив. Ніхто не просив поєдинку з ним, ніхто його не згадував. Але він продемонстрував неповагу, він не розповів, що ми спілкувалися з його менеджером, намагалися влаштувати цей бій. Знаєте, що це? Собаче лайно. У нього буде бій з Накатані. Це його шанс повернутися в поле зору. Удачі Ломі в бою з Накатані", - розповів Білл Хейні.