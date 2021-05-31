Хантер назвав переможця бою Джошуа - Усик

Американський суперважковаговик Майкл Хантер назвав переможця бою між чемпіоном WBA/WBO/IBF Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.

Про це розповів сам боксер.

"Я не думаю, що бій Джошуа - Усик відбудеться. Мені здається, що коли справа дійде до бізнесу, Ентоні Джошуа і його команда знайдуть інший маршрут. Я вважаю, що вони використовують це як виправдання, щоб відкрутитися в силу певних обставин. Думаю, що потенційно вони можуть знайти кращий бій, більш грошового бійця або кращу, на їхню думку, можливість, замість того щоб зв'язуватися з Усиком і WBO.

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Я не бачу цього бою. Але якщо він відбудеться, то я дійсно вірю, що Усик переможе Джошуа за очками. Вважаю, що він виграє суддівським рішенням, і це буде нудний поєдинок", - сказав Хантер.