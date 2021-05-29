 Гірн: Джошуа вірить в те, що покарає Усика | Бокс | Champion.com.ua
Манчестер Сіті - Челсі: анонс і прогноз на фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:25 5772
Хейні - Лінарес: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:52 1015
Манчестер Сіті - Челсі: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 11:47 870
Хейні - Лінарес: онлайн-трансляція бою за звання чемпіона світу WBC. LIVE
Сьогодні 11:44 538
Манчестер Сіті - Челсі: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:30 1957
Фінал Ліги чемпіонів. Манчестер Сіті - Челсі: матч-центр
Сьогодні 11:26 7619
Локателлі відхилив пропозицію Шахтаря
Вчора 23:55 1034
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:17 12199
Коноплянка і Коваленко пропустять Євро-2020
Вчора 21:39 570
Джошуа може звільнити титул WBO і уникнути бою з Усиком
Вчора 20:09 6710
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гірн: Джошуа вірить в те, що покарає Усика

Сьогодні 12:43 115 0
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO
Гірн: Джошуа вірить в те, що покарає Усика
#Усик, #Джошуа, #Гірн

Джерело - Independent.

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) готовий провести поєдинок з українським боксером Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Про це повідомив промоутер Едді Гірн.

"Ми спробували влаштувати бій за звання абсолютного чемпіона з Ф'юрі, але нам знову нагадали про те, що є ще один обов'язковий претендент - Олександр Усик. Якщо угода відбудеться, якщо всі будуть діяти з розумом, то ми влаштуємо цей бій. Джошуа вірить в те, що покарає Усика", - сказав Гірн.

Нагадаємо, Джошуа може звільнити титул WBO і уникнути бою з Усиком.

Коментарі ()