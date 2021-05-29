Гірн: Джошуа вірить в те, що покарає Усика

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) готовий провести поєдинок з українським боксером Олександром Усиком (18-0, 13 КО).

Про це повідомив промоутер Едді Гірн.

"Ми спробували влаштувати бій за звання абсолютного чемпіона з Ф'юрі, але нам знову нагадали про те, що є ще один обов'язковий претендент - Олександр Усик. Якщо угода відбудеться, якщо всі будуть діяти з розумом, то ми влаштуємо цей бій. Джошуа вірить в те, що покарає Усика", - сказав Гірн.