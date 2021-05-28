 Промоутер Усика: Переговори з Джошуа проходять досить гладко | Бокс | Champion.com.ua
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Промоутер Усика: Переговори з Джошуа проходять досить гладко

Сьогодні 09:46 185 0
Олександр Красюк прокоментував переговори з Джошуа
#Джошуа, #Усик, #Красюк

Джерело - sport.ua.

Команди Олександра Усика та Ентоні Джошуа готуються підписати контракт про бій.

Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк.

Про це розповів 

"Мені здається, що Джошуа не буде звільняти пояс WBO, тому що переговори проходять досить гладко. Раніше ми відмінно вели переговори з Едді Гірном, буквально за 10 хвилин зробили со-промоутерську угоду для Олександра Усика. Так що я не думаю, що ми зіткнемося з проблемами в організації цього поєдинку.

Ми обговорюємо будь-яку локацію на планеті Земля, яка буде доречною для обох бійців, але базова платформа для нас - Вемблі, оскільки це найпростіший і найлегший спосіб влаштувати бій. Але як тільки ми укладемо угоду, почнеться продаж поєдинку, і ми подивимося, які існують варіанти в світі", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Вайт хоче провести бій-реванш з Джошуа.

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