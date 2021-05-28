Команди Олександра Усика та Ентоні Джошуа готуються підписати контракт про бій.

Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк.

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"Мені здається, що Джошуа не буде звільняти пояс WBO, тому що переговори проходять досить гладко. Раніше ми відмінно вели переговори з Едді Гірном, буквально за 10 хвилин зробили со-промоутерську угоду для Олександра Усика. Так що я не думаю, що ми зіткнемося з проблемами в організації цього поєдинку.

Ми обговорюємо будь-яку локацію на планеті Земля, яка буде доречною для обох бійців, але базова платформа для нас - Вемблі, оскільки це найпростіший і найлегший спосіб влаштувати бій. Але як тільки ми укладемо угоду, почнеться продаж поєдинку, і ми подивимося, які існують варіанти в світі", - сказав Красюк.