Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес бажає провести поєдинок проти володаря поясу WBC Девіна Хейні.

Про це заявив сам боксер.

"Не знаю, чи погодиться Хейні на бій зі мною. Але якщо чесно, мені плювати на це. Я в будь-якому випадку зроблю його своїм обов'язковим претендентом. Він не зможе відмовитися. Якщо він завищить свою ціну, ми підемо на промоутерські торги. У цей раз він не втече.

Я як і раніше хочу перейти в першу напівсередню вагу. Але зараз у мене немає можливості це зробити. Спершу потрібно побити Камбососа. Потім - Хейні. Я виграю у Девіна і повністю Зачищу легкий ваговій дивізіон. А там можна буде подумати і про зміну ваговій категорії", - зазначив Лопес.