 Накатані: Я зможу нокаутувати Ломаченка | Бокс | Champion.com.ua
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Накатані: Я зможу нокаутувати Ломаченка

Сьогодні 17:10 505 0
Японський боксер розповів про свої очікування від бою
Накатані: Я зможу нокаутувати Ломаченка
#Ломаченко

Джерело - Boxing Scene.

Японський боксер Масайосі Накатані впевнений у перемозі над українцем Василем Ломаченком.

Про це заявив сам боксер.

"Мені здалося, що Ломаченко рухався не так добре, як раніше. Особливо в першій половині бою - занадто мало кроків.

Рух - це його сильна сторона, це єдине, що Ломаченко може робити. Наприклад, йти вліво і вправо з ударом - і у суперника немає можливості відповісти.

Спершу я був приголомшений. Але недавно зрозумів, що секрет цієї магії розкритий. Я не вважаю, що у нього занадто швидкі удари. Ноги - так, але удари по швидкості не дуже відрізняються від ударів інших боксерів. Вони відчуваються швидкими через швидкість входу і виходу але тільки здається, що вони швидкі.

Ломаченко - це перехідна точка для мене. Думаю, це буде легка перемога. Це правда, проти кого я б не бився.

Найкраще у мене виходять удари правого прямого і лівої по корпусу. Ключовим в бою з Ломаченко повинен стати лівої по корпусу. Я впевнений в цьому ударі. Хочу його потрапити. Якщо все піде добре, то я зможу нокаутувати його. Але якщо немає, то я хочу зробити досить для перемоги рішенням суддів. Але я впевнений в собі. Я нокаутую тебе, Ломаченко", - зазначив Накатані.

Нагадаємо, бій Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня в США.

Раніше, Лопес-старший пояснив небажання сина битися з Ломаченком.

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