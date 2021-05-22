Гірн розповів, коли Вайт повернеться на ринг

Володар тимчасового титулу WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 18 КО) готується до повернення на ринг найближчим часом.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми розглядали липень, але зараз схиляємося до кінця серпня або на початку вересня, ймовірно, сам бій пройде в Америці.

Коли бійці перемагають, вони часто говорять, що візьмуть кілька тижнів відпочинку, після чого знову повернутися в зал. Але потім вони усвідомлюють, що їм потрібна перерва довше.

Ми обговорювали з ним поєдинок проти Арреоли. У нього був чудовий бій з Енді Руїсом, а тому він став би відмінним опонентом", - зазначив Гірн.