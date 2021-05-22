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Гірн розповів, коли Вайт повернеться на ринг

Сьогодні 11:54 204 0
За словами промоутера, це станеться в кінці серпня або на початку вересня
Гірн розповів, коли Вайт повернеться на ринг
#Вайт, #Гірн

Джерело - Boxing Scene.

Володар тимчасового титулу WBC в суперважкій вазі Ділліан Вайт (28-2, 18 КО) готується до повернення на ринг найближчим часом.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми розглядали липень, але зараз схиляємося до кінця серпня або на початку вересня, ймовірно, сам бій пройде в Америці.

Коли бійці перемагають, вони часто говорять, що візьмуть кілька тижнів відпочинку, після чого знову повернутися в зал. Але потім вони усвідомлюють, що їм потрібна перерва довше.

Ми обговорювали з ним поєдинок проти Арреоли. У нього був чудовий бій з Енді Руїсом, а тому він став би відмінним опонентом", - зазначив Гірн.

У березні цього року Вайт нокаутував Повєткіна в 4-му раунді.

Нагадаємо, WBO найближчим часом призначить бій Джошуа і Усика.

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