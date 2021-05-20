 WBO найближчим часом призначить бій Джошуа і Усика | Бокс | Champion.com.ua
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WBO найближчим часом призначить бій Джошуа і Усика

Сьогодні 20:29 529 0
Українець - обов'язковий претендент на титул WBO.
WBO найближчим часом призначить бій Джошуа і Усика
#Джошуа, #Усик

Джерело - ukrinform.ua.

WBO найближчим часом санкціонує проведення бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Френк Воррен 

"Бій між Ф'юрі і Джошуа зараз далі, ніж будь-коли. Всі знали, що була арбітражна ситуація. Джошуа знав про це, як і Matchroom. Ми всі підписали ще в лютому угоду про те, як ми будемо вести переговори. В цій угоді йшлося про арбітраж, рішення по якому у нас зараз є. Так що нікого не шокує те, що сталося.

Я думаю, що Тайсон буде битися з Вайлдером, а WBO потім накаже Джошуа битися з Усиком. Я думаю, вони зроблять це завтра, а потім Джошуа вирішить, чи хоче він захистити титул", - відзначив Воррен.

Раніше повідомлялося, що бій Джошуа - Усик може відбутися 21 або 28 серпня.

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