WBO найближчим часом призначить бій Джошуа і Усика

WBO найближчим часом санкціонує проведення бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер Френк Воррен

"Бій між Ф'юрі і Джошуа зараз далі, ніж будь-коли. Всі знали, що була арбітражна ситуація. Джошуа знав про це, як і Matchroom. Ми всі підписали ще в лютому угоду про те, як ми будемо вести переговори. В цій угоді йшлося про арбітраж, рішення по якому у нас зараз є. Так що нікого не шокує те, що сталося.

Я думаю, що Тайсон буде битися з Вайлдером, а WBO потім накаже Джошуа битися з Усиком. Я думаю, вони зроблять це завтра, а потім Джошуа вирішить, чи хоче він захистити титул", - відзначив Воррен.