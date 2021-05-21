 Редкач - Берінчику: Де ти, а де профі-бокс? Бий бомжів, кому під 40 років | Бокс | Champion.com.ua
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Редкач - Берінчику: Де ти, а де профі-бокс? Бий бомжів, кому під 40 років

Сьогодні 12:54 534 0
Український боксер висміяв свого співвітчизника
Редкач - Берінчику: Де ти, а де профі-бокс? Бий бомжів, кому під 40 років
#Берінчик, #Редкач

Джерело - Чемпіон.

35-річний український боксер Іван Редкач (23-6-1-, 18 КО) пропонує 33-річному Денису Берінчику (15-0, 9 КО) битися проти молодих боксерів.

Про це заявив сам Редкач.

"Денисе, де ти, а де профі-бокс?!! Бий бомжів, кому під 40 років, або, наприклад, останній твій боєць з Чилі, ти не від хорошого життя в усі тяжкі шоу йдеш - то танці, то на голі кулаки пішов, Лобов лящів принесе тобі смажених, як ти любиш. Краще взагалі рот в мою сторону не відкривай, а то не витягнеш, навіщо тобі стрес перед боєм", - зазначив Редкач.

У своєму останньому бою Редкач програв 33-річному американцю Реджісу Прогрейсу нокаутом у шостому раунді.

Свій наступний бій Берінчик повинен провести на голих кулаках проти 34-річного ірландця російського походження Артема Лобова. Бій повинен відбутися 24 липня в Україні.

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