35-річний український боксер Іван Редкач (23-6-1-, 18 КО) пропонує 33-річному Денису Берінчику (15-0, 9 КО) битися проти молодих боксерів.

Про це заявив сам Редкач.

"Денисе, де ти, а де профі-бокс?!! Бий бомжів, кому під 40 років, або, наприклад, останній твій боєць з Чилі, ти не від хорошого життя в усі тяжкі шоу йдеш - то танці, то на голі кулаки пішов, Лобов лящів принесе тобі смажених, як ти любиш. Краще взагалі рот в мою сторону не відкривай, а то не витягнеш, навіщо тобі стрес перед боєм", - зазначив Редкач.