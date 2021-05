WBO встановила Джошуа дедлайн на переговори з Ф'юрі

Британський чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа має всього 48 годин, щоб підтвердити поєдинок з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє журналіст talkSPORT Майкл Бенсон.

Після закінчення призначеного часу WBO призначить бій Джошуа проти обов'язкового претендента українця Олександра Усика.

