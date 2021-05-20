 WBO встановила Джошуа дедлайн на переговори з Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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WBO встановила Джошуа дедлайн на переговори з Ф'юрі

Сьогодні 08:08 352 0
Якщо команда британця не підтвердить бій, йому призначать бій проти Усика
WBO встановила Джошуа дедлайн на переговори з Ф'юрі
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Британський чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа має всього 48 годин, щоб підтвердити поєдинок з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє журналіст talkSPORT Майкл Бенсон.

Після закінчення призначеного часу WBO призначить бій Джошуа проти обов'язкового претендента українця Олександра Усика.

Раніше повідомлялося, що бій Джошуа - Усик може відбутися 21 або 28 серпня.

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