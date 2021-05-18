 Вайлдер вимагає неймовірну суму за відмову від бою з Ф'юрі | Бокс | Champion.com.ua
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Вайлдер вимагає неймовірну суму за відмову від бою з Ф'юрі

Сьогодні 16:32 850 0
Френк Воррен прокоментував вимоги Деонтея Вайлдера
Вайлдер вимагає неймовірну суму за відмову від бою з Ф'юрі
#Вайлдер

Джерело - espreso.tv.

Американський боксер Деонтей Вайлдер вимагає за відмову від бою з британцем Тайсоном Ф’юрі 20 млн євро.

Про це розповів співпромоутер англійського боксера Френк Воррен. 

"Ми повинні спробувати домовитися з Вайлдером. Якщо ми не зможемо, Тайсон повинен буде прийняти рішення, чи хоче він битися з ним чи ні. Бій Ф'юрі - Джошуа залишається пріоритетом. Це те, чого хочуть всі, цього хоче публіка, всі ми хочемо це бачити. Але на даний момент нам так чи інакше доводиться мати справу з Вайлдером. 

Він повинен залишитися задоволений. Нам доведеться задовольнити його, і якщо це буде врегулювання, він захоче плату за це, в цьому немає ніяких сумнівів", - сказав Воррен.

У контракті на другий бій між Ф'юрі та Вайлдером було передбачено опцію реваншу, проте команда британця відмовилася від третього поєдинку, мотивуючи тим, що терміни дії угоди сплинули. Суд врешті зобов'язав Ф'юрі зустрітися з американцем.   

Британець двічі зустрічався із Деонтеєм Вайлдером. У першому поєдинку між ним та американцем у грудні 2018 року було зафіксовано нічию. У лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував Вайлдера та відібрав у нього пояс чемпіона світу WBC.

Раніше суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій з Вайлдером.

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