 Красюк відновив переговори з Гірном щодо бою Усик - Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Красюк відновив переговори з Гірном щодо бою Усик - Джошуа

Сьогодні 15:14 405 0
Усик - обов'язковий претендент на пояс WBO
Красюк відновив переговори з Гірном щодо бою Усик - Джошуа
#Джошуа, #Усик

Джерело - Sky Sports.

Олександр Усик може провести свій наступний поєдинок проти чемпіона світу WBA, IBF, WBO и IBO Ентоні Джошуа.

Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк.

"Тепер у Джошуа не буде реального виправдання. Джошуа не уникнути Усика, прийшов час виконати зобов'язання. Два олімпійські чемпіони Лондона зустрінуться на рингу через 9 років. Ось це історія. Тепер у нас є можливість організувати бій якомога швидше", - сказав Красюк.

Нагадаємо, суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій з Вайлдером.

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