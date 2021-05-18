Красюк відновив переговори з Гірном щодо бою Усик - Джошуа

Джерело - Sky Sports.
Олександр Усик може провести свій наступний поєдинок проти чемпіона світу WBA, IBF, WBO и IBO Ентоні Джошуа.
Про це розповів промоутер українського боксера Олександр Красюк.
"Тепер у Джошуа не буде реального виправдання. Джошуа не уникнути Усика, прийшов час виконати зобов'язання. Два олімпійські чемпіони Лондона зустрінуться на рингу через 9 років. Ось це історія. Тепер у нас є можливість організувати бій якомога швидше", - сказав Красюк.
Нагадаємо, суд зобов'язав Ф'юрі провести третій бій з Вайлдером.