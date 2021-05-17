Редкач оскаржив поразку від Прогрейса і хоче дискваліфікації суперника

Редкач оскаржує результат бою з Прогрейсом

Український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) вирішив оскаржити рішення про поразку технічним нокаутом в бою проти колишнього чемпіона світу в першій напівсередній вазі Реджиса Прогрейса (26-1, 22 KO).

Про це повідомив менеджер Прогрейса Сем Катковський.

Редкач подав апеляцію до комісії штату Джорджія, з вимогою перекваліфікувати поразку технічним нокаутом в його перемогу через дискваліфікацію суперника. Він наполягає, що бій завершився через удар нижче пояса.

Слухання призначено на 20 травня.

Нагадаємо, після бою Прогрейсу присудили перемогу технічним нокаутом в бою проти Редкача.