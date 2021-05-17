Редкач оскаржив поразку від Прогрейса і хоче дискваліфікації суперника

Джерело - tribuna.com.
Український боксер Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) вирішив оскаржити рішення про поразку технічним нокаутом в бою проти колишнього чемпіона світу в першій напівсередній вазі Реджиса Прогрейса (26-1, 22 KO).
Про це повідомив менеджер Прогрейса Сем Катковський.
Редкач подав апеляцію до комісії штату Джорджія, з вимогою перекваліфікувати поразку технічним нокаутом в його перемогу через дискваліфікацію суперника. Він наполягає, що бій завершився через удар нижче пояса.
Слухання призначено на 20 травня.
Нагадаємо, після бою Прогрейсу присудили перемогу технічним нокаутом в бою проти Редкача.