Результат бою Редкач - Прогрейс переглянутий

Реджис пробив легально по корпусу

У ніч на 18 квітня український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 KO) поступився ексчемпіону Реджису Прогрейсу (25-1, 21 KO) технічним нокаутом.

Про це повідомляє BoxingScene.

Нагадаємо, що бій був зупинений після того, як Редкач отримав удар по корпусу і стверджував, що це був удар нижче пояса. Судді присудили перемогу Прогрейсу рішенням.

Пізніше менеджер американця Сем Катковський відправив запит в Атлетичну комісію штату Джорджія з проханням переглянути результат

Оскільки удар Прогрейса припав до корпусу Редкача, результат був переглянутий, зафіксована перемога технічним нокаутом.

Нагадаємо, що Редкача жорстко розкритикували за поведінку під час бою.