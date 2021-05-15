Паркер і Чісора можуть провести бій-реванш

Команда ексчемпіона світу за версією WBO в суперважкій вазі Джозефа Паркера працює над організацією другого поєдинку з Дереком Чісорою.

Про це заявив менеджер новозеландця Девід Хіггінс.

"Ми дійсно розглядаємо можливість проведення реванш з Чісорою. Джозефу подобається ідея реваншу. Він вже знає, що з себе представляє Чісора. Думаю, Джо без праці його перебоксувати, і тим самим покладе край усім сумнівам.

Після бою Чісора заявляв, що його пограбували. Що ж, реванш покаже, що перемога Паркера була заслуженою. Можу сказати, що найближчим часом ми обговоримо всі деталі з нашими колегами з Matchroom", - зазначив Хіггінс.