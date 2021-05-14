Далакян може провести бій з чемпіоном WBO

Українець має шанс об'єднати титули

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (20-0, 14 КО) може провести бій з володарем поясу WBO Дзунто Накатані (21-0, 16 КО).

Про це повідомляє BadLeftHook.

Накатані завоював пояс WBO в листопаді 2020 роки після дострокової перемоги над Гіемелем Маграо.

Портал BoxRec ставить Накатані на третє місце в рейтингу кращих боксерів вагової категорії, в той час як Далакян йде сьомим.

Артем Далакян в останній раз виходив на ринг 8 лютого в Києві, коли за очками пройшов Хосбера Переса і в четвертий раз захистив титул WBA в найлегшій вазі.

Раніше, названо дату бою Джошуа - Ф'юрі.