Далакян може провести бій з чемпіоном WBO

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (20-0, 14 КО) може провести бій з володарем поясу WBO Дзунто Накатані (21-0, 16 КО).
Про це повідомляє BadLeftHook.
Накатані завоював пояс WBO в листопаді 2020 роки після дострокової перемоги над Гіемелем Маграо.
Портал BoxRec ставить Накатані на третє місце в рейтингу кращих боксерів вагової категорії, в той час як Далакян йде сьомим.
Артем Далакян в останній раз виходив на ринг 8 лютого в Києві, коли за очками пройшов Хосбера Переса і в четвертий раз захистив титул WBA в найлегшій вазі.
Раніше, названо дату бою Джошуа - Ф'юрі.