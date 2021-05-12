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Гірн озвучив плани Альвареса на майбутнє

Вчора 22:24 645 0
Мексиканець хоче виступати ще, як мінімум, сім років
Гірн озвучив плани Альвареса на майбутнє
#Гірн, #Альварес

Джерело - Sky Sports.

Чемпіон WBA, WBC і WBO в суперсередній вазі Сауль Альварес хоче битися з Калеб Плантом і виграти останній пояс.

Про це заявив британський промоутер Едді Гірн.

"Об'єднавши титули в суперсередній вазі, Альварес створить ще одну частину історії, але що далі? Чи підніметься в напівважку вагу? Звичайно, він уже переміг там Сергія Ковальова. Не думаю, що він повернеться в середню вагу, він любить виклики. 

Він виграв пояс у Каллума Сміта, два пояси в тому бою, потім він хотів битися з Біллі Джо Сондерсом, він виграв ще один пояс. Тепер він хоче битися з Калеб Плантом і виграти останній пояс, тому він рухається дуже швидко.

Він був, безумовно, найактивнішим боксером під час пандемії, що дійсно примітно, так як він номер один в рейтингу pound-for-pound. Історично такі бійці насправді б'ються рідше, ніж інші, але він любить битися і ніколи не виходить із зали.

Ви бачили одну з найбільших зірок світового боксу, і я думаю, що його план зараз - піти і стати абсолютним чемпіоном. Це буде бій з Калеб Плантом, який, я думаю, відбудеться в Лас-Вегасі в вересні. Потім він хоче вирушити боксувати по всьому світу.

Канело хотів би битися в Великій Британії. Я думаю, що його популярність тут злетіла б до небес. За ці роки він переміг сімох бійців з Великої Британії, тому хотів би битися тут. Він сказав, що хотів би провести поєдинки на Близькому Сході, на Далекому сході. Звичайно, в Мексиці знову буде грандіозне шоу, так що я думаю, ви побачите, як він боксує по всьому світу. він сказав мені, що хоче битися ще сім років, так що ви будете часто бачити Канело Альвареса", - зазначив Гірн.

Нагадаємо, що в ніч на 9 травня Канело Сауль Альварес переміг британця Біллі Джо Сондерса і забрав його титул чемпіона WBO в суперсередній вазі.

Раніше, став відомий гонорар Сондерса за бій проти Альвареса.

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