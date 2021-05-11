 Команда Ф'юрі відмовляється підписувати запропонований контракт на бій з Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Команда Ф'юрі відмовляється підписувати запропонований контракт на бій з Джошуа

Сьогодні 21:09 651 0
Промоутера не влаштовує відразу кілька пунктів угоди
Команда Ф'юрі відмовляється підписувати запропонований контракт на бій з Джошуа
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - SecondsOut.

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі отриманий контракт на бій з Ентоні Джошуа підписувати не буде.

Про це заявив британський промоутер Френк Воррен.

"У нас є контракт, який Ф'юрі не підпише. Потрібна одна річ, яка допоможе переступити цю межу - гарантії. Якщо будуть гарантії, то це не проблема.

Я не буду говорити про те, де буде проходити бій і з ким вестимуться переговори, тому що дотепер це є спірним питанням.

Ми працюємо над цим поєдинком вже чотири місяці і де ми зараз знаходимося? Поки ми не будемо задоволені всіма пунктами цього контракту, він не буде підписаний.

Зараз нас не влаштовує багато пунктів. Це стосується і гонорару. Поки один з банків не дасть гарантію на оплату, Тайсон нічого не підпише. Це основна проблема. Сподіваємося, що ми зможемо це вирішити", - сказав Воррен.

Раніше повідомлялося, що сторони погодили дату проведення поєдинку. Очікується, що офіційний анонс бою Ф'юрі і Джошуа відбудеться на цьому тижні.

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