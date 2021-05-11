Сторони домовилися про проведення бою

Джерело - Sky Sports.

Довгоочікуваний бій між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це заявив відомий промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що всім вже відомо про те, що поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії 7 або 14 серпня. Це буде вражаюча подія", - заявив Гірн.

Проведення бою Джошуа з Ф'юрі означає, що поєдинок Олександра Усика з Джошуа відкладається на невизначений термін.

Раніше Ф’юрі назвав себе найвеличнішим боксером в історії.