 Стало відомо, коли відбудеться бій Ф'юрі - Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
Бій Берінчика з Лобовим несподівано перенесли
Сьогодні 16:24 598
Гірн назвав орієнтовну дату бою Ф'юрі - Джошуа
Сьогодні 17:53 81
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 17:37 17389
Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 16:59 1248 1
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 14:04 1664
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 11:09 17982 1
Стало відомо, коли Де Дзербі оголосять тренером Шахтаря
Сьогодні 08:26 2810
Букмекери визначили фаворита матчу Динамо - Зоря
Сьогодні 08:13 879
Ребров - найкращий тренер чемпіонату Угорщини
Вчора 22:50 695
Динамо Київ – Зоря Луганськ: анонс і прогноз матчу
Вчора 22:44 1398
Блоги
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:40 2301 1
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:35 811
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 649
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса Valeriy Ruchka
Вчора 22:22 931
Під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину
Під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину Valeriy Ruchka
Вчора 17:59 792
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гірн назвав орієнтовну дату бою Ф'юрі - Джошуа

Сьогодні 17:53 81 0
Сторони домовилися про проведення бою
Гірн назвав орієнтовну дату бою Ф'юрі - Джошуа
#Гірн, #Джошуа, #Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

Довгоочікуваний бій між Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі відбудеться у Саудівській Аравії.

Про це заявив відомий промоутер Едді Гірн.

"Я думаю, що всім вже відомо про те, що поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії 7 або 14 серпня. Це буде вражаюча подія", - заявив Гірн.

Проведення бою Джошуа з Ф'юрі означає, що поєдинок Олександра Усика з Джошуа відкладається на невизначений термін.

Раніше Ф’юрі назвав себе найвеличнішим боксером в історії.

Коментарі ()