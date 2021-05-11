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Ф'юрі: Я знімався з боїв через психологічні проблеми

Сьогодні 20:40 51 0
Боксер розповів про свої психологічні проблеми
Ф'юрі: Я знімався з боїв через психологічні проблеми
#Ф'юрі

Джерело - Independent.

У чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі протягом всієї кар'єри виникають проблеми зі здоров'ям, які пов'язані з психікою.

Про це заявив сам боксер.

"Реальна проблема для людини - це психологічне здоров'я. Я відчуваю це на протязі всього свого життя. Ніколи не варто чекати, що людина, у якого виявлені проблеми з психічним здоров'ям, вийде на бій. Раніше я сам знімався з боїв з цієї причини, і я не один такий.

Якщо ви не бачите проблем на фізичному рівні, то це не означає, що його не існує. Воно більш ніж реально, це тихий вбивця. Зараз багато людей страждають через проблеми з психічним здоров'ям, особливо в період пандемії.

Мені шкода цих хлопців. Але знаєте, що в кінці тунелю є світло. Вам потрібно попросити про допомогу у близьких і все налагодиться", - сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, в наступному поєдинку Тайсон Ф'юрі повинен битися з Ентоні Джошуа. На кону буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Раніше повідомлялося, що команда Джошуа відправила контракт на узгодження промоутерам Ф'юрі.

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