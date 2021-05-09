 Арреола: Руїс з легкістю нокаутує Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Арреола: Руїс з легкістю нокаутує Джошуа

Сьогодні 14:54 293 0
Американський суперважковаговик віддав належне своєму суперникові
Арреола: Руїс з легкістю нокаутує Джошуа
#Арреола, #Джошуа

Джерело - Boxing Scene.

Енді Руїс зміг би нокаутувати Ентоні Джошуа, якби бій відбувся найближчим часом.

Про це заявив боксер суперважкої ваги Кріс Арреола.

"Я був краще, ніж вони припускали, моя фізична форма стала для них несподіванкою. Упевнений: Руїс не думав, що йому буде протистояти опонент такого рівня.

Ніякого неповаги до Енді, він вийшов у відмінній формі. Такий боксер з легкістю нокаутує Джошуа. Зі мною ж цього не сталося, тому що я був кращої версією себе і відмінно підготувався. Я був готовий до будь-якого результату", - зазначив Арреола.

Раніше, Хей назвав головну різницю між Ф'юрі і Джошуа.

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