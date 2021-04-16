Хей назвав головну різницю між Ф'юрі і Джошуа

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі занадто довго насолоджується перемогою над Деонтеєм Вайлдером.

Про це заявив колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хей.

"Поразка від Енді Руїса стало для Джошуа цінних уроком. Я думаю, Ф'юрі витає в хмарах після перемоги над Деонтеєм Вайлдером і вірить, що він непереможний. Я б думав так само.

Джошуа ж відчув смак поразки і відрізняється іншим настроєм. Джошуа обдарований, він золотий призер Олімпіади, який провів багато титульних боїв. Але він пізніше з'явився на профрингу і триває вчитися.

Мені здається, що Ф'юрі вірить в те, що він сформувався боєць. Водночас Джошуа в це не вірить, він вчиться. Ф'юрі святкував занадто довго. Це не змагання бодибілдерів, але мені подобається настрій і дисципліна Джошуа", - зазанчив Хей.