 Ф’юрі: Вайлдер нокаутує Джошуа | Бокс | Champion.com.ua
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Ф’юрі: Вайлдер нокаутує Джошуа

Сьогодні 23:26 651 2
Тайсон Ф'юрі прокоментував переможця бою Джошуа - Ф’юрі
Ф’юрі: Вайлдер нокаутує Джошуа
#Ф’юрі, #Джошуа, #Вайлдер

Джерело - sport.ua.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі назвав переможця можливого бою між володарем титулів WBA / WBO / IBF Ентоні Джошуа і ексчемпіоном за версією WBC Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам боксер.

"Я завжди говорив, що схиляюся до перемоги Вайлдера над Джошуа нокаутом. На початку бою - в першому чи другому раунді. Але, знову ж таки, це суперважка вага.

Все залежить від того, чи віддам я Вайлдеру його магічну силу, адже вона лежить у мене в кишені. Якщо я коли-небудь вирішу повернути Деонтею його магію і душу, то він зможе знову боксувати. Але до того моменту в моїй кишені лежать його дупа, душа, магічна сила і яйця, він належить мені", - сказав Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що команда Джошуа відправила контракт на узгодження промоутерам Ф'юрі.

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