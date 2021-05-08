Ф’юрі: Вайлдер нокаутує Джошуа

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі назвав переможця можливого бою між володарем титулів WBA / WBO / IBF Ентоні Джошуа і ексчемпіоном за версією WBC Деонтеєм Вайлдером.

Про це розповів сам боксер.

"Я завжди говорив, що схиляюся до перемоги Вайлдера над Джошуа нокаутом. На початку бою - в першому чи другому раунді. Але, знову ж таки, це суперважка вага.

Все залежить від того, чи віддам я Вайлдеру його магічну силу, адже вона лежить у мене в кишені. Якщо я коли-небудь вирішу повернути Деонтею його магію і душу, то він зможе знову боксувати. Але до того моменту в моїй кишені лежать його дупа, душа, магічна сила і яйця, він належить мені", - сказав Ф’юрі.