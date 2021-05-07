Повєткін назвав причину поразки від Вайта

Російський суперважковаговик Олександр Повєткін (36-3-1, 25 КО) пояснив свій виступ в матчі-реванші проти британця Ділліана Вайта (28-2, 18 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Як це можна прокоментувати? Я програв. Я не знаю, через що, важко назвати причину. Ви знаєте, важко описати своє відчуття. Я вийшов на ринг, напевно, як ніби п'яним ... Хоча я і не п'ю. А Вайт молодець, виграв. Що тут додати.

Не знаю, хоча може бути позначилися наслідки коронавірусу. Повторюся, на рингу був наче п'яний. А взагалі говорити можна що завгодно. Але я розумію, що програв, але не здаюся. Звичайно, хотілося б виступити по-іншому", - розповів Вайт.