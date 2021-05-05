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Навколо спорту

Кличко побив рекорди Тайсона, Льюїса і Мохаммеда Алі

Сьогодні 11:39 1775 0
Володимиру досить виграти всього один титульний бій, щоб побити рекорд Луїса
Кличко побив рекорди Тайсона, Льюїса і Мохаммеда Алі
#Кличко

Джерело - klitschko-brothers.com.

Володимир Кличко посідає друге місце за кількістю успішних чемпіонських боїв.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Щоб повторити рекорд видає бійця середини минулого століття Джо Луїса, Володимиру досить виграти всього один титульний бій.

Володимир, дев'ять з половиною років утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі, за свою кар'єру провів 25 успішних чемпіонських боїв. За цим показником Кличко посідає друге місце в історії суперважкого дивізіону, обійшовши таких легендарних бійців як Мохаммед Алі, Леннокс Льюїс, Майк Тайсон, Евандер Холіфілд. До "вічного рекорду" - 26 переможних чемпіонських поєдинків, що належить видатному боксеру Джо Луїсу, царював в дивізіоні в 30-х - 40-х роках минулого століття, українцеві залишилося провести всього один успішний титульний бій. Якщо Володимир вирішить повернутися і це буде чемпіонський бій, наздогнати ще одну легенду боксу, він буде мати можливість зробити це вже в наступному поєдинку.

До слова, старший брат Володимира - Віталій - у якого 15 успішних чемпіонських поєдинків, займає в цьому рейтингу шосте місце, також випереджаючи в числі інших Холіфілда і Тайсона.

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