Бетербієв дізнався ім'я наступного суперника

Боксер повернеться на ринг вже цієї осені

Чемпіон світу за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв проведе бій проти володаря поясу WBO Джо Сміта-молодшого.

Про це заявив промоутер російського боксера Боб Арум.

"Бетербієв зустрінеться з Джо Смітом, бій відбудеться цієї осені. Ми плануємо, що поєдинок пройде в Нью-Йорку на Медісон Сквер-Гарден. Хотілося б, щоб в залі були вболівальники, але можливі коригування", - зазначив Арум.

У своєму останньому поєдинку Бетербієв переміг німця Адама Дайнес. А в жовтні 2019 року росіянин зустрічався з українцем Олександром Гвоздиком. Той бій також закінчився перемогою Бетербієва.

Сміт, своєю чергою, 10 квітня завоював вакантний титул WBO, перемігши рішенням суддів російського боксера Максима Власова.

Нагадаємо, Ковальов назвав причину поразки Гвоздика від Бетербієва.