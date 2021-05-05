 Бетербієв дізнався ім'я наступного суперника | Бокс | Champion.com.ua
Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 1710
Кличко побив рекорди Тайсона, Льюїса і Мохаммеда Алі
Сьогодні 11:39 1772
Динамо зіграє з Маріуполем, Ворскла - з Десною. Розклад матчів 25 туру УПЛ на 5 травня
Сьогодні 09:39 465
Манчестер Сіті вперше за 51 рік вийшов до фіналу єврокубків
Сьогодні 09:09 530
WhoScored поставив Зінченку хорошу оцінку за матч з ПСЖ
Сьогодні 08:08 1145
Запрошували у Ліверпуль. Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Сьогодні 06:18 4194
Зінченко став третім українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:18 2826
Ліга чемпіонів. Півфінал. Манчестер Сіті - ПСЖ: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 03:53 2324
Манчестер Сіті - ПСЖ 2:0. Як це було
Вчора 23:54 6192
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Вчора 22:17 2804
Блоги
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 796
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:59 243
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:36 607
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 23:58 2728
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 2802
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 2688
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
Вчора 21:59 1196
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
Вчора 21:52 14401 2
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
Вчора 19:55 605
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
Вчора 19:24 463 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
Вчора 19:14 568
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії Андрій Твердохліб
Вчора 14:45 717 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 12:32 6037 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Valeriy Ruchka
Вчора 10:03 3274
Алієва викликали на кулачний бій
Алієва викликали на кулачний бій Valeriy Ruchka
03.05.2021 20:27 1318
Прямі трансляції
Навколо спорту

Бетербієв дізнався ім'я наступного суперника

Сьогодні 12:09 101 0
Боксер повернеться на ринг вже цієї осені
Бетербієв дізнався ім'я наступного суперника
#Сміт, #Арум, #Бетербієв

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв проведе бій проти володаря поясу WBO Джо Сміта-молодшого.

Про це заявив промоутер російського боксера Боб Арум.

"Бетербієв зустрінеться з Джо Смітом, бій відбудеться цієї осені. Ми плануємо, що поєдинок пройде в Нью-Йорку на Медісон Сквер-Гарден. Хотілося б, щоб в залі були вболівальники, але можливі коригування", - зазначив Арум.

У своєму останньому поєдинку Бетербієв переміг німця Адама Дайнес. А в жовтні 2019 року росіянин зустрічався з українцем Олександром Гвоздиком. Той бій також закінчився перемогою Бетербієва.

Сміт, своєю чергою, 10 квітня завоював вакантний титул WBO, перемігши рішенням суддів російського боксера Максима Власова.

Нагадаємо, Ковальов назвав причину поразки Гвоздика від Бетербієва.

Коментарі ()