Ковальов назвав причину поразки Гвоздика від Бетербієва

Аматорський бокс не приносив дивідендів українцю Олександру Гвоздику.

Про це заявив колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов.

"Я не дивився бій Бетербієва з Гвоздиком. Я дивився його бій зі Стівенсоном, але не весь, а два останні раунди. І з Бетербієвим так само дивився.

Якщо бути чесним, то я вірив в Олександра. Мабуть, його аматорський бокс не приносив йому дивідендів. Напевно, його попід'їдали хвилювання, він не був самим собою", - сказав Ковальов.