Ковальов викликав Канело на бій-реванш

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов бажає провести поєдинок проти Сауля Альвареса.
Російський боксер залишив коментар в Instagram-сторінці платформи DAZN Boxing.
"Давай проведемо реванш", - написав Ковальов під постом, який присвячений перемогам Канело.
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У 2019 росіянин був нокаутований в поєдинку проти Альвареса. У грудні 2020 року Сергій провалив допінг-тест, який і припинив кар'єру.
Раніше повідомлялося, Ковальов успішно пройшов допінг-тест, після якого може відновити свою спортивну кар'єру.