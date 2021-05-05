Ковальов викликав Канело на бій-реванш

Росіянин хоче провести топовий поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов бажає провести поєдинок проти Сауля Альвареса.

Російський боксер залишив коментар в Instagram-сторінці платформи DAZN Boxing.

"Давай проведемо реванш", - написав Ковальов під постом, який присвячений перемогам Канело.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DAZN Boxing (@daznboxing)

У 2019 росіянин був нокаутований в поєдинку проти Альвареса. У грудні 2020 року Сергій провалив допінг-тест, який і припинив кар'єру.

Раніше повідомлялося, Ковальов успішно пройшов допінг-тест, після якого може відновити свою спортивну кар'єру.