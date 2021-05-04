Росіянин може відновити кар'єру

Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов (33-4-1, 29 КО) може відновити кар'єру.

Про це повідомляє ТАСС.

Росіянин здав шість негативних допінг-тестів, які його зобов'язала пройти VADA.

Таким чином, Ковальову дозволять повернутися в ринг.

В останній раз він проводив бій в листопаді 2019 року, а в його пробі від 30 грудня 2020 року було виявлено синтетичний тестостерон. Після цього він провалив другий допінг-тест.

Нагадаємо, Ковальов назвав причину поразки Гвоздика від Бетербієва.