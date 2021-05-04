Джерело - isport.ua.
Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Сергій Ковальов (33-4-1, 29 КО) може відновити кар'єру.
Про це повідомляє ТАСС.
Росіянин здав шість негативних допінг-тестів, які його зобов'язала пройти VADA.
Таким чином, Ковальову дозволять повернутися в ринг.
В останній раз він проводив бій в листопаді 2019 року, а в його пробі від 30 грудня 2020 року було виявлено синтетичний тестостерон. Після цього він провалив другий допінг-тест.
Нагадаємо, Ковальов назвав причину поразки Гвоздика від Бетербієва.