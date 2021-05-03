 Тренер Ф'юрі: Тайсон дуже розсерджений | Бокс | Champion.com.ua
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Тренер Ф'юрі: Тайсон дуже розсерджений

Сьогодні 15:55 630 0
Циганський король хоче швидше провести поєдинок з Джошуа
Тренер Ф'юрі: Тайсон дуже розсерджений
#Ф'юрі, #Джошуа

Джерело - Sky Sports.

Володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) засмучений тим, що у нього тривалий простій, який може зіграти з ним злий жарт.

Про це заявив тренер боксера Енді Лі.

"Ф'юрі дуже розсерджений. Його пригнічує те, що найвпливовіші люди в боксі не можуть узгодити умови поєдинку. Тайсон міг провести бій в лютому або березні. Це його затримує. Йому подобається бути активним.

Я не можу сказати, чи піде таке очікування йому на шкоду або ж благо. Він буде готовий звільнити всю лють, коли почнеться цей бій", - зазначив Енді Лі.

Раніше повідомлялося, що команда Джошуа відправила контракт на узгодження промоутерам Ф'юрі.

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