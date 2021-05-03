Арреола - про бій з Руїсом: Судді згвалтували мене

40-річний боксер у надважкій вазі Кріс Арреола незадоволений результатом бою з Енді Руїсом.

Про це заявив сам боксер.

"Він наносив багато ударів по моїм рукавичкам. Він ні разу не потряс мене, я не був в небезпеці, жодного разу. Це дійсно відштовхує, коли я не отримую жодної поваги від суддів, коли я витрачав стільки часу, а вони зґвалтували мене і навіть не поцілували.

Це лайно. Ви хочете сказати, що я програв, добре. Але ти скажеш мені, що даси мені тільки один раунд, в якому я його відправив у нокдаун, а в інших програв. Це все лайно собаче. Це не моральна перемога. Я прийшов в ринг заради перемоги, і я прийшов сюди, щоб перемогти Енді.

Я даю йому максимум сім раундів, я знаю, що там було. Але ці судді, у мене немає поваги до них, ні хріна!", - сказав Арреола.