 Арреола - про бій з Руїсом: Судді згвалтували мене | Бокс | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Арреола - про бій з Руїсом: Судді згвалтували мене

Сьогодні 15:09 544 0
Ветеран жорстко розкритикував рішення суддів
Арреола - про бій з Руїсом: Судді згвалтували мене
#Арреола, #Руїс

Джерело - Boxingnews 24.

40-річний боксер у надважкій вазі Кріс Арреола незадоволений результатом бою з Енді Руїсом.

Про це заявив сам боксер.

"Він наносив багато ударів по моїм рукавичкам. Він ні разу не потряс мене, я не був в небезпеці, жодного разу. Це дійсно відштовхує, коли я не отримую жодної поваги від суддів, коли я витрачав стільки часу, а вони зґвалтували мене і навіть не поцілували.

Це лайно. Ви хочете сказати, що я програв, добре. Але ти скажеш мені, що даси мені тільки один раунд, в якому я його відправив у нокдаун, а в інших програв. Це все лайно собаче. Це не моральна перемога. Я прийшов в ринг заради перемоги, і я прийшов сюди, щоб перемогти Енді.

Я даю йому максимум сім раундів, я знаю, що там було. Але ці судді, у мене немає поваги до них, ні хріна!", - сказав Арреола.

Нагадаємо, Руїс здобув перемогу над Арреолою одноголосним рішенням суддів.

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