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Чісора попросив Гірна влаштувати йому реванш з Паркером

Сьогодні 09:39 257 0
Бій може відбутися в андеркарді бою Джошуа - Ф'юрі
Чісора попросив Гірна влаштувати йому реванш з Паркером
#Паркер, #Чісора

Джерело - Чемпіон.

Британський суперважковаговик Дерек Чісора бажає провести реванш з новозеландським боксером Джозефом Паркером.

Про це заявив сам боксер.

"Спасибі всім, хто мене підтримував. Це був приголомшливий поєдинок. Не збираюся зменшувати темп або завершувати кар'єру. Я готовий відразу ж провести реванш. Ділліан Вайт і Енді Лі вважають, що я переміг. Навіть сам Паркер знає, що він програв.

Повага Джо за те, що вийшов зі мною в ринг, але ми повинні зробити це знову, щоб з'ясувати, хто справжній переможець. Едді Гірн, влаштуй цей поєдинок в андеркарді бою Джошуа - Ф'юрі в Саудівській Аравії. Наступного разу я не доведу справу до суддівських записок! "- зазначив Чісора.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Derek Chisora 🥊 (@derekwarchisora)

Перший поєдинок між суперниками відбувся в ніч з 1 на 2 травня і завершився перемогою Паркера роздільним рішенням суддів. Чісора готовий до реваншу і попросив відомого промоутера Едді Гірна влаштувати цей бій в андеркарді сутички Ентоні Джошуа - Тайсон Ф'юрі.

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