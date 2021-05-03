Чісора попросив Гірна влаштувати йому реванш з Паркером

Британський суперважковаговик Дерек Чісора бажає провести реванш з новозеландським боксером Джозефом Паркером.

Про це заявив сам боксер.

"Спасибі всім, хто мене підтримував. Це був приголомшливий поєдинок. Не збираюся зменшувати темп або завершувати кар'єру. Я готовий відразу ж провести реванш. Ділліан Вайт і Енді Лі вважають, що я переміг. Навіть сам Паркер знає, що він програв.

Повага Джо за те, що вийшов зі мною в ринг, але ми повинні зробити це знову, щоб з'ясувати, хто справжній переможець. Едді Гірн, влаштуй цей поєдинок в андеркарді бою Джошуа - Ф'юрі в Саудівській Аравії. Наступного разу я не доведу справу до суддівських записок! "- зазначив Чісора.