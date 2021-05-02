Джерело - Чемпіон.
У суботу, 1 травня, в Манчестері у рамках великого вечора боксу від Едді Гірна і промоутерської компанії Matchroom Boxing відбувся поєдинок між колишнім претендентом на титул у суперважкій вазі Дереком Чісорою (32–10, 23 KO) з Великої Британії і ексволодарем пояса WBO Джозефом Паркером із Нової Зеландії (28–2, 21 KO).
Бій завершився підрахунком суддівських записок - роздільним рішенням на користь Паркера (113-115, 116-111, 115-113).
Відео нокдауну:
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Відеоогляд бою: