Руїс - Арреола: відео нокдауну

У ніч на 2 травня в Карсоні 31-річний колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (33-2, 22 KO) зустрічався з 40-річним ветераном Крісом Арреолою (38-6-1, 33 KO).

Незважаючи на статус фаворита, Руїс вже в другому раунді побував у нокдауні, але зумів швидко відновитися і здобути перемогу.

Після 12 раундів судді одноголосно віддали перевагу Енді Руїсу: 117-110, 118-109, 118-109.

Вашій увазі відео нокдауну в бою Руїс - Арреола:

.@nightmareboxing sends Andy Ruiz Jr. to the canvas in RD2 with an overhand right.



