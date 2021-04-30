 Арум: Бій Джошуа - Ф’юрі не відбудеться влітку | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: Бій Джошуа - Ф’юрі не відбудеться влітку

Сьогодні 11:48 268 0
Боб Арум прокоментував бій Джошуа - Ф’юрі
Арум: Бій Джошуа - Ф’юрі не відбудеться влітку
#Арум, #Джошуа

Джерело - tribuna.com.

Бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) може не відбутися влітку.

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.

"Саудівській Аравії будуть потрібні місяці, щоб зробити все необхідне по такій великій угоді. Це не просто плата за місце проведення бою, саудівці висувають додаткові вимоги до трансляцій і іншим речам.

Актуально: Ф’юрі: Я просто здамся Джошуа

На те, щоб все це узгодити, можуть знадобитися місяці. Це може затягнутися до 2022 року, як це виглядає зараз.

Наскільки нам відомо, бій точно не відбудеться в липні або серпні. Цього літа обом боксерам треба провести свої бої, поки завершаться переговори про поєдинок на Близькому Сході", - розповів Арум.

Раніше, Арум висунув ультиматум Джошуа.

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