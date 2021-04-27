Арум висунув ультиматум Джошуа

Об'єднавчий бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) може не відбутися цього літа.

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.

"Можливо, ми вдихнем трохи життя у Вайлдера, і Ф'юрі проведе з ним третій бій, а Джошуа зустрінеться з обов'язковим претендентом за версією WBO Олександром Усиком.

Думаю, Едді Гірн намагається проштовхнути лондонський варіант. Останній раз я розмовляв з ним на початку минулого тижня, він сказав, що збирається отримати підписану угоду від саудівців протягом 24 годин.

Мені здається, що він трохи запізнився. Хіба ви не були б песимістичні, якщо не отримували інформацію від свого партнера протягом тижня? Я, Френк Воррен і Ф'юрі, не отримуємо звісток від Едді Гірна вже понад тиждень", - сказав Арум.

Раніше промоутер оцінив шанси Усика проти Ф'юрі.