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Арум висунув ультиматум Джошуа

Сьогодні 10:42 752 0
Олександр Усик може отримати шанс на бій з Ентоні Джошуа
Арум висунув ультиматум Джошуа
#Арум, #Джошуа, #Усик

Джерело - isport.ua.

Об'єднавчий бій між чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) може не відбутися цього літа.

Про це розповів глава Top Rank Боб Арум.

"Можливо, ми вдихнем трохи життя у Вайлдера, і Ф'юрі проведе з ним третій бій, а Джошуа зустрінеться з обов'язковим претендентом за версією WBO Олександром Усиком.

Думаю, Едді Гірн намагається проштовхнути лондонський варіант. Останній раз я розмовляв з ним на початку минулого тижня, він сказав, що збирається отримати підписану угоду від саудівців протягом 24 годин.

Мені здається, що він трохи запізнився. Хіба ви не були б песимістичні, якщо не отримували інформацію від свого партнера протягом тижня? Я, Френк Воррен і Ф'юрі, не отримуємо звісток від Едді Гірна вже понад тиждень", - сказав Арум.

Раніше промоутер оцінив шанси Усика проти Ф'юрі.

 

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