Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс (33-2, 22 KO) має бажання підійти в найкращій формі до бою проти Кріса Арреоли (38-6-1, 33 KO).

Про це заявив сам боксер.

"Мене переповнює мотивація. Я вбив сам себе, вбив старого Енді, а потім переродився в образі нового себе. Я розумію, що підвів свою сім'ю і багатьох інших людей. Ось чому я пішов на настільки великі зміни.

Мені добре відомо, чого я досяг, і при цьому я відчуваю, що у мене є все необхідне, щоб вдруге завоювати титул чемпіона світу. Я повинен знову повернутися наверх. Тоді як дисципліна і важка праця допоможуть мені дістатися так далеко", - зазначив Руїс.