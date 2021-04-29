Руїс: Провів би виставковий бій з Тайсоном

Джерело - FightHype.com.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО) хоче провести виставковий поєдинок з ексчемпіоном Майком Тайсоном.
Про це заявив сам боксер.
"Виставкові бої організовують протягом довгого часу. Це ж все просто заради веселощів, а про це, і про блогерів в боксі я не можу сказати нічого поганого. Це їх можливість показати себе світові і стати більш відомими. Я все це підтримую.
Провів би виставковий бій з Майком Тайсоном. У нас би все дуже добре вийшло", - сказав Руїс.
У суботу, 1 травня, Руїс проведе бій проти Кріса Арреоли.
Раніше, Арум висунув ультиматум Джошуа.