Руїс: Провів би виставковий бій з Тайсоном

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО) хоче провести виставковий поєдинок з ексчемпіоном Майком Тайсоном.

Про це заявив сам боксер.

"Виставкові бої організовують протягом довгого часу. Це ж все просто заради веселощів, а про це, і про блогерів в боксі я не можу сказати нічого поганого. Це їх можливість показати себе світові і стати більш відомими. Я все це підтримую.

Провів би виставковий бій з Майком Тайсоном. У нас би все дуже добре вийшло", - сказав Руїс.