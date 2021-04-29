 Руїс: Провів би виставковий бій з Тайсоном | Бокс | Champion.com.ua
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Руїс: Провів би виставковий бій з Тайсоном

Сьогодні 18:09 444 0
Американець вважає, що цей поєдинок був би хорошим
Руїс: Провів би виставковий бій з Тайсоном
#Тайсон, #Руїс

Джерело - FightHype.com.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Енді Руїс-молодший (33-2, 22 КО) хоче провести виставковий поєдинок з ексчемпіоном Майком Тайсоном.

Про це заявив сам боксер.

"Виставкові бої організовують протягом довгого часу. Це ж все просто заради веселощів, а про це, і про блогерів в боксі я не можу сказати нічого поганого. Це їх можливість показати себе світові і стати більш відомими. Я все це підтримую.

Провів би виставковий бій з Майком Тайсоном. У нас би все дуже добре вийшло", - сказав Руїс.

У суботу, 1 травня, Руїс проведе бій проти Кріса Арреоли.

Раніше, Арум висунув ультиматум Джошуа.

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