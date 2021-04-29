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Арум не вірить у бій Джошуа - Ф’юрі

Сьогодні 13:27 352 0
Боб Арум прокоментував бій Джошуа - Ф’юрі
Арум не вірить у бій Джошуа - Ф’юрі
#Арум, #Ф’юрі, #Джошуа

Джерело - espreso.tv.

Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі може провести третій бій проти американця Деонтея Вайлдера через невизначеність щодо поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер боксера Боб Арум.

"Якби мені довелося ставити на те, відбудеться бій Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа чи ні, то я б сказав ні. Перехід до переговорів з Деонтеєм Вайлдером можливий. Наскільки я бачу, вся історія Едді Хірна про поєдинок Ф'юрі з Джошуа в Саудівській Аравії - просто міраж", - сказав Арум. 

Раніше, Арум висунув ультиматум Джошуа.

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