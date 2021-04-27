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Чемпіон світу з боксу попався на допінгу

Сьогодні 21:10 451 0
У крові знайшли сліди канабісу
Чемпіон світу з боксу попався на допінгу
#Іока

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон світу за версією WBO в першій найлегшій вазі японець Казуто Іока (26-2, 15 КО) здав позитивний допінг-тест.

Про це повідомляє Boxing Scene.

У крові першого в історії Японії чемпіона світу в чотирьох вагових категоріях знайшли сліди канабісу.

Адвокат Іокі Масанао Хатторі повідомив, що його клієнт повністю співпрацював зі слідством, яке вже завершено без пред'явлення звинувачень. Тим не менш, питання з потенційною дискваліфікацією боксера ще остаточно не вирішене.

Казуто Іока в останньому бою в грудні 2020 року технічним нокаутом завдав першої поразки в кар'єрі Косеї Танаці (15-1, 9 КО).

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