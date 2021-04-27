Вальдес готується вийти на ринг з Консейсао

Чемпіон світу за версією WBC у другому напівлегкому дивізіоні Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) може провести бій проти непереможеного бразильця Робсона Консейсао (16-0, 8 КО).

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум

"Плануємо бій Оскара Вальдеса і Консейсао на серпень або вересень. Це хороший поєдинок. Оскар розраховує перемогти.

"Робсон є непереможеним, він олімпієць і бив Вальдеса в любителях. Це дуже вмілий боксер. Якби в кутку Оскара не було Едді Рейносо, я був би впевнений, що поєдинок буде неймовірно близьким", - заявив Арум.